Lavori all’acquedotto cambia la viabilità

Notizia in breve

I lavori sulla rete idrica nel territorio di Sassuolo riprenderanno nei prossimi giorni, gestiti da HERAcquaModena. La riattivazione delle operazioni comporterà modifiche temporanee alla viabilità locale. La modifica prevede l’istituzione di deviazioni e limitazioni al traffico, senza indicazioni di chiusure totali o interventi prolungati. Le modifiche alla viabilità sono state comunicate alle autorità e ai residenti interessati. La ripresa dei lavori segue una sospensione precedente e si concentra su interventi di manutenzione sulla rete idrica.