Lavori all’acquedotto cambia la viabilità
I lavori sulla rete idrica nel territorio di Sassuolo riprenderanno nei prossimi giorni, gestiti da HERAcquaModena. La riattivazione delle operazioni comporterà modifiche temporanee alla viabilità locale. La modifica prevede l’istituzione di deviazioni e limitazioni al traffico, senza indicazioni di chiusure totali o interventi prolungati. Le modifiche alla viabilità sono state comunicate alle autorità e ai residenti interessati. La ripresa dei lavori segue una sospensione precedente e si concentra su interventi di manutenzione sulla rete idrica.
Ancora lavori alla rete idrica sul territorio sassolese. Riprenderanno infatti nei prossimi giorni, a cura di HERAcquaModena e in accordo con l’amministrazione comunale, i lavori di rinnovo in viale D’Annunzio a Sassuolo avviati nell’ambito dell’importante cantiere, già concluso, che ha visto la messa in sicurezza del Rio San Marco e che, a margine, prevedeva appunto anche l’ammodernamento per stralci di un tratto di acquedotto. L’ultima fase dei lavori programmati in viale D’Annunzio partirà quindi domani nel tratto compreso tra le via Boccaccio e Boiardo, con l’obiettivo di completare il rinnovo della rete idrica in questa zona prima della riapertura delle vicine scuole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Cantiere dell'acquedotto a Fossamastra, cambia la viabilità 31-01-2026
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