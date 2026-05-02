Tramvia lavori a Gavinana | come cambia la viabilità

A Firenze proseguono i lavori per la costruzione della linea tramviaria che collegarà Gavinana a Bagno a Ripoli. La realizzazione di questa nuova tratta sta modificando la viabilità nella zona, con interventi specifici in alcune strade per consentire l’avanzamento dei lavori. La strada principale interessata si sta adattando alle esigenze di cantiere, influenzando temporaneamente il traffico e i percorsi dei mezzi di trasporto.

Firenze, 2 maggio 2026 - Vanno avanti i lavori per la realizzazione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli. La prossima settimana, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, inizieranno i getti per la sede tranviaria in via Poggio Bracciolini (cantiere F1), lavorazioni preliminari alla posa dei binari. L’intervento sarà effettuato dal 5 maggio nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì in orario notturno (21-1) con chiusura della corsia oggi utilizzata dai veicoli diretti in piazza Gavinana. In alternativa si potrà utilizzare il percorso lungarno Ferrucci-via di Rusciano-via Coluccio Salutati. Questi provvedimenti saranno in vigore fino al 15 maggio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tramvia, lavori a Gavinana: come cambia la viabilità Tramvia, si accelera: nuovi cantieri e cambia la viabilità Notizie correlate Leggi anche: Tramvia, nuova fase di lavori in Gavinana e viale Europa: come cambia la viabilità Tramvia Firenze: nuovi cantieri a Gavinana. Cambia la viabilità, forte impatto sul trafficoFIRENZE – Vanno avanti i lavori per la realizzazione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Traffico in tilt per i cantieri della tramvia, Funaro ammette fase critica; Si rompe un tubo del gas. Chiusa via Villamagna. Delirio traffico a Gavinana; I lavori in corso a Firenze Sud . Come cambia Gavinana con i fondi UE; Firenze, fuga di gas in via Villamagna: strade chiuse, traffico nel caos. Tramvia, lavori a Gavinana: come cambia la viabilitàFirenze, 2 maggio 2026 - Vanno avanti i lavori per la realizzazione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli. La prossima settimana, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, inizieranno i getti per ... lanazione.it Firenze: tramvia per Bagno a Ripoli, dal 5 maggio al via i lavori preliminari per la posa dei binariChiusura della corsia utilizzata dai veicoli diretti in piazza Gavinana. In alternativa si potrà utilizzare il percorso lungarno Ferrucci-via di Rusciano-via Coluccio Salutati. Provvedimenti in vigore ... corrierefiorentino.corriere.it 7 giorni di lavori nella nuova fase di realizzazione della tramvia Togliatti a Roma, con viabilità modificata e bus deviati - facebook.com facebook Al via il progetto per la tramvia tra Prato e Campi x.com