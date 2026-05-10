Lavori palio e mercati | come cambia la viabilità in città

A Lecco, questa settimana si prevedono modifiche alla viabilità legate a lavori, eventi e mercati. A partire da lunedì 11 maggio, le strade subiranno variazioni temporanee e divieti, che si protrarranno fino al prossimo fine settimana. Le autorità comunali hanno comunicato i dettagli relativi alle modifiche, che interessano diverse zone della città. La circolazione sarà soggetta a cambiamenti fino a nuove indicazioni.

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Attenzione alle modifiche alla viabilità in programma questa settimana a Lecco. Ecco le opere, gli eventi e i divieti previsti da domani, lunedì 11 maggio e fino al prossimo weekend, secondo quanto segnalato dagli uffici municipali.Il Mercato EuropeoInnanzitutto si ricorda che, in occasione del.🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sondrio, chiude via Gavazzeni per lavori: ecco come cambia la viabilità in cittàPer consentire l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale della via Gavazzeni, nel dettaglio i lavori lavori...