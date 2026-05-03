Durante un concerto in Ecuador, la cantante ha interrotto l’esibizione e ha chiesto dell’ossigeno mentre si trovava sul palco. L’evento ha suscitato sorpresa tra il pubblico presente, che ha assistito alla scena senza potersi aspettare quanto accaduto. La cantante è stata assistita immediatamente, mentre le persone presenti hanno osservato la situazione con attenzione. Nessun altro dettaglio relativo alle condizioni della cantante è stato reso noto.

Laura Pausini interrompe il concerto in Ecuador e chiede l’ ossigeno sul palco, lasciando il pubblico senza parole. Ecco cosa è successo davvero durante lo show. Leggi anche: Ma perché Laura Pausini viene sempre fraintesa? L’assurda accusa sui social, lei costretta a giustificarsi: i fatti Momenti di spavento e preoccupazione hanno caratterizzato una recente tappa della tournèe internazionale di Laura Pausini, protagonista di un episodio che ha subito fatto il giro del web. Durante un concerto in Sud America, la cantante ha infatti interrotto lo spettacolo per chiedere un supporto insolito, lasciando per qualche istante il pubblico spiazzato.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Laura Pausini ferma il concerto e chiede l’ossigeno: ecco cosa è successo alla cantante, pubblico sgomento

LAURA PAUSINI CHOC FERMA IL CONCERTO PER UN UOMO UBRIACO: “NOI DOPO ANDIAMO A SCO*ARE, TU......”

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