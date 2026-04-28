Laura Pausini ferma il concerto e chiede ossigeno sul palco | cosa è successo

Durante una tappa del suo tour in Sud America, la cantante italiana ha interrotto il concerto per indossare una maschera d’ossigeno sul palco. L’interruzione è avvenuta improvvisamente, senza annunci precisi, e ha causato l’interruzione dello spettacolo per alcuni minuti. Non ci sono state comunicazioni ufficiali sulla causa dell’episodio, ma la cantante ha ripreso l’esibizione dopo aver sistemato la maschera.

Durante una tappa del suo tour in Sud America, Laura Pausini ha interrotto il concerto per utilizzare una maschera d’ossigeno. Un momento che ha sorpreso il pubblico, ma che si è risolto rapidamente, confermando ancora una volta la sua capacità di gestire gli imprevisti con naturalezza. Il fuoriprogramma che ha sorpreso i fan. Durante il concerto a Quito, in Ecuador, Laura Pausini ha dovuto fermarsi per qualche minuto nel pieno dell’esibizione. La cantante ha chiesto allo staff una bombola d’ossigeno, indossando la maschera direttamente sul palco davanti a migliaia di spettatori. Il gesto ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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LAURA PAUSINI CHOC FERMA IL CONCERTO PER UN UOMO UBRIACO: “NOI DOPO ANDIAMO A SCO*ARE, TU......”

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