Aston Villa trionfa in Europa | Emery guida i Villa al 3-0 sul Friburgo

L'Aston Villa ha ottenuto una vittoria importante in Europa, battendo il Friburgo con un punteggio di 3-0. La partita è stata diretta dall'allenatore Emery, che ha guidato la squadra in questa sfida. I giocatori che hanno contribuito al risultato sono stati protagonisti con reti e prestazioni significative. La squadra ha dimostrato solidità e capacità di risposta nel corso dell’incontro, portando a casa un risultato che rafforza la loro posizione nel torneo continentale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come ha fatto Emery a trasformare una squadra di metà classifica?. Chi sono stati i protagonisti che hanno sbaragliato il Friburgo?. Perché questa vittoria interrompe un digiuno durato quarantadue anni?. Quali sono le conseguenze di questo successo sulla classifica Premier League?.? In Breve Marcatori della finale: Tielemans, Buendia e Rogers hanno battuto il Friburgo.. Emery vince la quinta finale su sei disputate nella sua carriera.. Il club interrompe un digiuno europeo durato dal 1982.. Il Villa è passato dal 15° al 4° posto in Premier League.. L’Aston Villa conquista l’Europa League battendo il Friburgo per 3-0, interrompendo un digiuno di quarantadue anni dalle coppe europee. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aston Villa trionfa in Europa: Emery guida i Villa al 3-0 sul Friburgo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Aston Villa Win 2026 Europa League Final Freiburg: Emery Europa Wins SeVILLA VILLAreal Aston VILLA! Sullo stesso argomento L'Aston Villa vince l'Europa League contro il Friburgo, Emery 5° titoloISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – L'Aston Villa rispetta i pronostici e trionfa nella notte di Istanbul. Trionfo Aston Villa, vince l’Europa League contro il Friburgo: per Emery è la quinta voltaL'Aston Villa vince la prima Europa League della sua storia battendo il Friburgo in finale per 3-0: è il quinto trionfo nel torneo per Emery, un... #EuropaLeague, trionfa l’ #AstonVilla. #Emery vince ancora #AllRoma x.com L'Aston Villa trionfa, Friburgo ko in finale: Unai Emery si conferma il Re dell'Europa LeagueLa squadra di Birmingham ha alzato al cielo il suo quarto titolo europeo: decisive le firme di Tielemans, Buendia e Rogers ... tuttosport.com L’Aston Villa trionfa in Europa League, Friburgo battuto 3-0 e Unai Emery nella storiaAlla Vodafone Arena di Istanbul, l’Aston Villa centra il primo successo nella storia della Europa League, superando nettamente il Friburgo per 3-0. La squadra inglese, guidata da Unai Emery, scrive co ... lamilano.it