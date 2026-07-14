L’Associazione Calciatori VCF trasferisce il denaro raccolto per le sue cure all’ospedale Lubo Penev

L’Associazione Calciatori Valencia CF ha trasferito all’ospedale Clinico di Acibadem in Bulgaria tutto il denaro raccolto durante una campagna di solidarietà. La raccolta fondi era stata avviata per sostenere le cure di un paziente affetto da cancro al rene. La somma è stata inviata per contribuire alle spese mediche e alle cure necessarie. La campagna ha coinvolto i calciatori e il pubblico nel supporto alla causa.

2026-07-14 18:46:00 Calcio spagnolo: IL Associazione Calciatori Valencia CF ha annunciato questo lunedì di essersi già trasferito a Ospedale Clinico della città di Acibadem della Bulgaria il tutto il denaro raccolto nella campagna di solidarietà lanciata per aiutare Lubo Penev durante la cura per un cancro al rene. L’ente presieduto da Fernando Giner ha spiegato che il bonifico è stato effettuato dopo aver conosciuto il evoluzione favorevole dell’ex attaccante bulgaro e secondo la procedura stabilita fin dall’inizio dell’iniziativa. Inoltre, l’associazione ha colto l’occasione per augurare buona fortuna a Penev nuova tappa come allenatore della Lokomotiv Sofia posizione annunciata un mese fa, e ha espresso la speranza di poter recuperare completamente il prima possibile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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