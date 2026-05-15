Vende furgone online incassa il denaro e fa perdere le sue tracce | 52enne condannato per truffa
Un uomo di 52 anni, residente nella provincia di Foggia, ha pubblicato online l’annuncio di vendita di un Fiat Doblò, presentandosi come rivenditore di veicoli e furgoni. Dopo aver ricevuto il pagamento, ha fatto perdere le sue tracce, lasciando senza risposta l’acquirente. L’episodio risale a settembre 2021, quando l’annuncio è stato pubblicato su un sito dedicato agli annunci di vendita. La sua condanna si basa sulla truffa ai danni dell’acquirente che aveva acquistato il veicolo.
Settembre 2021. Su un sito di annunci compare la vendita di un Fiat Doblò. A pubblicarla è un uomo di 52 anni, originario di Cerignola, in provincia di Foggia, che si presenta come rivenditore di veicoli e furgoni. Un residente di Parolise, un piccolo comune in provincia di Avellino, nota. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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