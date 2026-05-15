Vende furgone online incassa il denaro e fa perdere le sue tracce | 52enne condannato per truffa

Un uomo di 52 anni, residente nella provincia di Foggia, ha pubblicato online l’annuncio di vendita di un Fiat Doblò, presentandosi come rivenditore di veicoli e furgoni. Dopo aver ricevuto il pagamento, ha fatto perdere le sue tracce, lasciando senza risposta l’acquirente. L’episodio risale a settembre 2021, quando l’annuncio è stato pubblicato su un sito dedicato agli annunci di vendita. La sua condanna si basa sulla truffa ai danni dell’acquirente che aveva acquistato il veicolo.

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