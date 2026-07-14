Lascia il lavoro in banca in Italia per le miniere in Australia | A 26 anni guadagno oltre 2000 euro a settimana

A 23 anni, un giovane italiano ha lasciato il lavoro in banca in Italia per trasferirsi in Australia e lavorare nelle miniere. Attualmente, a 26 anni, guadagna oltre 2000 euro a settimana. La decisione è stata presa dopo aver abbandonato il percorso bancario appena iniziato, scegliendo di cambiare vita e lavoro dall’altra parte del mondo, lontano dalla famiglia e dagli affetti.

A 23 anni Tait West ha lasciato l'Italia per trasferirsi in Australia. Dal lavoro in banca appena iniziato a quello nelle miniere dall'altra parte del mondo, lontano dalla famiglia e dagli affetti. A Fanpage.it ha raccontato la sua storia: "In un mese lavoro 2 settimane consecutive e ne ho una libera. Guadagno 2130 euro netti a settimana". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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