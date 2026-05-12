Dopo 26 anni, la principessa torna in Italia, questa volta in visita ufficiale. Nel 2000, aveva scelto Firenze, all'età di 18 anni, per trascorrere del tempo, dopo aver terminato la relazione con Harry. Ora, in occasione di questa visita, si riunisce con varie istituzioni e partecipa a eventi pubblici, segnando un ritorno significativo nel paese. La sua presenza richiama l’attenzione mediatica su un percorso che si intreccia con momenti personali e pubblici.

Gli amici dell’epoca la ricordano come una ragazza molto controllata, elegante nei modi e curiosa, ma mai esuberante. Partecipava alla vita studentesca, usciva con i compagni e frequentava alcuni locali del centro storico, tra cui l’Art Bar nella zona di Santa Maria Novella, senza però cedere agli eccessi. «Non perdeva mai il controllo», ha raccontato una conoscente, spiegando che Kate sapeva divertirsi ma restava sempre molto misurata. Firenze era piena di studenti stranieri, ma lei non era per nulla interessata ai flirt. «Gli uomini italiani possono essere molto persuasivi, ma Catherine non era il tipo da emozionarsi per i complimenti», ha ricordato un’amica, parlando a Hellomagazine.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton torna in Italia dopo 26 anni: nel 2000 aveva scelto Firenze dopo una delusione d’amore

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