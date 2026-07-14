Lascia il lavoro in banca in Italia per le miniere in Australia | A 26 anni guadagno oltre 2000 euro a settimana

A 23 anni, un giovane italiano ha lasciato un impiego in banca in Italia per lavorare nelle miniere in Australia. Ora, a 26 anni, guadagna più di 2000 euro a settimana. Ha deciso di trasferirsi dall’Italia all’Australia, lontano dalla famiglia e dagli affetti, per cambiare professione.

A 23 anni Tait West ha lasciato l'Italia per trasferirsi in Australia. Dal lavoro in banca appena iniziato a quello nelle miniere dall'altra parte del mondo, lontano dalla famiglia e dagli affetti. A Fanpage.it ha raccontato la sua storia: "In un mese lavoro 2 settimane consecutive e ne ho una libera. Guadagno 2130 euro netti a settimana". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La nave napoletana “Grande Torino” lascia lo Stretto di Hormuz dopo oltre 100 giorni: “Pensiero va a vittime della guerra”

Audemars Piguet x Swatch, c’è un reale guadagno? Andrea Liconti: “Stupido chi compra, per 1000 euro è presa in giro”Andrea Liconti ha affermato che vendere orologi di marca a un prezzo superiore al listino è una pratica indegna.

Temi più discussi: Lascia un lavoro da 250mila dollari per aprire un matcha bar: a 29 anni riparte da zero a New York; L’incidente, i soccorsi, la tragedia: chi era l’uomo morto sul lavoro nel capannone. Lascia due figli; Dopo la scuola: come sono gli stipendi in Italia e novità lavoro; Ambiente di lavoro tossico: come riconoscerlo e uscirne.

Nuovo rimpasto di governo in Ucraina. La prima ministra Yulia Svyrydenko lascia l’incarico appena un anno dopo essere entrata a Palazzo Mariinskij. La decisione del presidente Zelensky.Sono grato a Yuliia per il suo lavoro. x.com

Pensionamento in Italia, il CAP fa la differenza: dove si lascia prima il lavoroIl pensionamento in Italia non avviene alla stessa età in tutte le aree del ... msn.com

Lascia il lavoro da cuoco e guadagna 50 mila euro in un mese per guardare i Mondiali 2026Guardare tutte le partite dei Mondiali 2026 e ricevere uno stipendio di 50 mila euro. Quello che per milioni di tifosi rappresenta un sogno è diventato realtà grazie a un'iniziativa lanciata da Fox ... corrieredellosport.it