Lascia i figli a casa per fare la spesa a Foligno un bambino rischia di precipitare dal balcone | denunciata

Da virgilio.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 36 anni è stata denunciata per aver lasciato i figli a casa da soli mentre faceva la spesa. Durante l’intervento della Polizia di Stato a Foligno, un bambino è stato trovato in pericolo di cadere dal balcone. La donna è accusata di abbandono di minori. Nessun altro dettaglio su eventuali conseguenze o interventi successivi.

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Una denuncia per abbandono di minori, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Foligno, dove una 36enne è stata ritenuta responsabile di aver lasciato i figli soli in casa. L’episodio è avvenuto qualche giorno fa nella periferia della città umbra, quando una passante ha notato un bambino in grave pericolo su un balcone e ha dato l’allarme. L'intervento a Foligno Il salvataggio del bambino L’arrivo degli agenti e la messa in sicurezza La scoperta in casa: i minori lasciati soli La ricostruzione dei fatti e la denuncia L’intervento a Foligno Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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