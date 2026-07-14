Una donna di 36 anni è stata denunciata per aver lasciato i figli a casa da soli mentre faceva la spesa. Durante l’intervento della Polizia di Stato a Foligno, un bambino è stato trovato in pericolo di cadere dal balcone. La donna è accusata di abbandono di minori. Nessun altro dettaglio su eventuali conseguenze o interventi successivi.

Una denuncia per abbandono di minori, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Foligno, dove una 36enne è stata ritenuta responsabile di aver lasciato i figli soli in casa. L’episodio è avvenuto qualche giorno fa nella periferia della città umbra, quando una passante ha notato un bambino in grave pericolo su un balcone e ha dato l’allarme. L'intervento a Foligno Il salvataggio del bambino L’arrivo degli agenti e la messa in sicurezza La scoperta in casa: i minori lasciati soli La ricostruzione dei fatti e la denuncia L’intervento a Foligno Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lascia i figli a casa per fare la spesa a Foligno, un bambino rischia di precipitare dal balcone: denunciata

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DISASTRO: GIORGIA FA LA SPESA DA SOLA PER LA PRIMA VOLTA! PAPÀ SALVO VIENE ARRESTATO!

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