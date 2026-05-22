Gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma sono intervenuti ieri nei pressi di via del Corso, dove hanno trovato due bambini di età inferiore ai cinque anni all’interno di un’auto in sosta. Secondo quanto riferito, i bambini erano stati lasciati soli all’interno del veicolo mentre il loro genitore si trovava all’interno di un negozio per fare acquisti. La persona responsabile è stata identificata e denunciata per aver lasciato i figli piccoli senza supervisione in un luogo pubblico.

Azione tempestiva degli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale nei pressi di via del Corso, dove due bambini piccoli sono stati trovati soli all’interno di un’auto in sosta. L’intervento è avvenuto alcuni giorni fa ed è scaturito a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino, il quale, attirato dal pianto dei piccoli all’interno dell’abitacolo, ha richiesto l’intervento di una pattuglia, già in servizio di vigilanza nella zona. Intervento della Polizia Locale. Giunti rapidamente sul posto, gli agenti hanno verificato la presenza dei minori all’interno del veicolo, lasciato parcheggiato al sole. Hanno attivato immediatamente tutte le misure necessarie per tranquillizzare i bambini, che nel frattempo erano riusciti ad abbassare i finestrini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: lascia i figli piccoli in auto per fare acquisti in via del Corso, denunciata

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