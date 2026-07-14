Un bambino si è sporgendo dal balcone di un appartamento al primo piano, attirando l’attenzione di una passante che ha chiamato le forze dell’ordine. La madre del minore è stata denunciata per abbandono di minore. L’episodio si è verificato a Perugia il 14 luglio 2026. Nessun altro danno è stato registrato, e il bambino è stato messo in sicurezza.

Perugia, 14 luglio 2026 – Poteva essere una tragedia, è finita con un grande spavento e una denuncia per abbandono di minore. Il fatto è accaduto a Perugia, dove una passante ha notato un bambino in tenera età che si stava pericolosamente sporgendo da un balcone al primo piano. La donna ha chiesto aiuto, dopodichè ha chiamato la polizia. Il fatto. In base a quanto ricostruito, il bambino era riuscito ad arrampicarsi da solo sul bancone e si stava sporgendo con le gambe nel vuoto. La signora, n otato che il piccolo non sembrava sotto il controllo di adulti e vista la situazione di pericolo, in attesa dell'arrivo dei poliziotti ha iniziato a dialogare col bambino, riuscendo a convincerlo a scendere e a rientrare sul balcone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bambino si sporge dal balcone, una passante lo nota e chiama la polizia. Denunciata la mamma

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