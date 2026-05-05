70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza | il Miracolo sul Gargano che guarda al futuro

Il 19 maggio 1956, davanti a una grande folla e alle telecamere di tutto il mondo, venne inaugurata una struttura ospedaliera che San Pio chiamò “una creatura della Provvidenza”. Da allora, l’ospedale ha celebrato 70 anni di attività, diventando un punto di riferimento nel settore sanitario. In questo periodo, sono stati realizzati numerosi interventi e si sono sviluppate varie specializzazioni, mantenendo l’impegno di offrire cure a chi ne ha bisogno.

Correva il 19 maggio 1956 quando, davanti a una folla commossa e alle telecamere di tutto il mondo, veniva inaugurata quella che San Pio definì “una creatura della Provvidenza”. Oggi, nel 2026, festeggiamo i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza, un’istituzione che ha saputo trasformare un arido sperone di roccia nel Gargano in uno dei centri ospedalieri e di ricerca più avanzati d’Europa. Un sogno diventato realtà: la visione di San Pio. L’opera non nacque da un piano industriale, ma da una profonda intuizione spirituale. Padre Pio non voleva “solo” un ospedale; voleva un luogo dove la cura del corpo non fosse mai disgiunta dal sollievo dello spirito.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza: il “Miracolo sul Gargano” che guarda al futuro Notizie correlate Casa Sollievo compie 70 anni: il cardinal Parolin porterà in processione l’urna della reliquia di San PioSarà il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, a presiedere, martedì 5 maggio, le celebrazioni per il settantesimo... Salute della donna: dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti a Casa Sollievo della SofferenzaSaranno 253 i presìdi aderenti al network con il Bollino Rosa che offriranno alla popolazione femminile visite, esami strumentali,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: San Giovanni Rotondo. Il card. Parolin celebra i 70 anni di Casa sollievo della sofferenza; Protesta senza fine a Casa Sollievo: lavoratori in corteo a 70 anni dalla nascita dell'ospedale; Casa Sollievo festeggia i suoi 70 anni; Casa Sollievo della Sofferenza compie 70 anni: il Cardinale Parolin presiede la solenne Concelebrazione Eucaristica. 70 anni di Casa Sollievo, Parolin rassicura i lavoratori: Papa Leone ha a cuore questa realtàUn messaggio chiaro, nel pieno delle tensioni tra lavoratori e vertici sanitari. Nel giorno del 70esimo anniversario di Casa Sollievo ... immediato.net San Giovanni Rotondo (FG), Casa Sollievo della Sofferenza compie 70 anni: Fedeltà alla carità sanitariaCelebrati i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza, tra richiami alla missione sanitaria e al lascito di San Pio ... trmtv.it CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA 70esimo anniversario della fondazione di Casa Sollievo della Sofferenza, a San Giovanni Rotondo. San Pio “ritorna” nel suo Ospedale. (Foto: Francesco Mangiacottti) #lattacco #sangiovannirotondo #casasollievo - facebook.com facebook 5 maggio, 70esimo di Casa Sollievo: San Pio “ritorna” nel suo Ospedale per rinnovare la missione di amore e cura Le parole di padre Franco Moscone: «Il "ritorno" di San Pio nel suo Ospedale sarà un ritorno alle origini fondative dell'Opera». operapadre x.com