Meeting Scholz | visita Papa lascerà una traccia profonda

Il presidente del Meeting ha dichiarato che la visita del Papa Leone XIV lascerà una traccia profonda. La 47esima edizione dell'evento si svolgerà a Rimini dal 21 al 26 agosto. La dichiarazione è stata rilasciata durante la presentazione dell'edizione di quest'anno. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla visita o sulle sue conseguenze.

Roma, 8 lug. (askanews) - La visita di Papa Leone XIV lascerà una traccia profonda. Lo ha detto il presidente del Meeting, Bernhard Scholz a margine della presentazione della 47esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli che si svolgerà a Rimini dal 21 al 26 agosto. "Al centro del Meeting 2026 - ha annunciato Scholz - sarà la visita di Papa Leone XIV - siamo profondamente grati al Santo Padre per aver accettato il nostro invito. C'è una grande attesa, c'è un grande entusiasmo sappiamo che verranno tanti giovani non solo dall'Italia ma anche da tanti altri paesi. Siamo sicuri che questa visita lascerà una traccia profonda nella storia del Meeting e anche in tutti i suoi partecipanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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