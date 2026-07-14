Durante un incontro della Nato a Ankara, la presidente del Consiglio italiano ha ricevuto in dono un revolver Gumusay calibro 357 Magnum, con il suo nome inciso. La pistola, che può raggiungere i 400 metri al secondo, è stata consegnata come regalo. Nel frattempo, l’arcivescovo di Napoli ha scritto una lettera indirizzata ai potenti, ma senza indicare destinatari specifici, in cui si riferisce a una pistola donata, senza ulteriori dettagli.

All’incontro della Nato ad Ankara, la Presidente del Consiglio dei ministri italiano, anche lei ha ricevuto in dono un revolver Gumusay calibro 357 Magnum con il suo nome inciso (in caso di smarrimento nelle feste di Capodanno), che viaggia a 400 ns (in 2 sec. e ¼ fa un km), “provoca lesioni gravissime, danni strutturali, quasi sempre letale se colpisce organi vitali o grossi vasi sanguigni”. Il giorno dopo, la festa si è conclusa a Napoli, da dove il card. Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, ha scritto una lettera aperta ‘ai potenti della terra’, dicendo cose importanti, ma ovvie, serie ma generiche. Nel testo, infatti, non c’è un solo nome, nemmeno per sbaglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - L’arcivescovo di Napoli scrive ‘ai potenti’ dopo la pistola in regalo. Ma, senza nomi, è una lettera non scritta

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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes

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