L’inquietante regalo di Erdogan ai leader Nato | una pistola con sei proiettili

Da tpi.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al termine del vertice Nato di Ankara, il presidente turco ha consegnato a ogni leader presente una pistola con il proprio nome inciso e sei proiettili. Il dono è stato consegnato durante una cerimonia ufficiale, senza comunicazioni ufficiali sul significato dell’oggetto. Nessuna delle autorità ha commentato pubblicamente il gesto. La consegna è avvenuta in un momento di forte attenzione internazionale sulla sicurezza e le tensioni tra gli alleati.

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Al termine del vertice Nato di Ankara, il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an ha regalato a ciascuno dei leader ospiti una pistola con inciso il proprio nome, accompagnata da sei proiettili. L’arma e le munizioni – consegnate in una teca di legno con la bandiera turca e il simbolo della Nato – sono state esentate dai controlli sulle esportazioni alla frontiera turca. Il dono ha destato sorpresa nei capi di Stato e di governo e nei relativi staff. “Un regalo insolito”, lo ha definito il primo ministro ungherese Péter Magyar. Il primo ministro britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier olandese Rob Jetten hanno lasciato la pistola nelle rispettive ambasciate in Turchia. 🔗 Leggi su Tpi.it

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