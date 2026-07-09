Lo strano regalo di Erdogan ai leader Nato | una pistola personalizzata con proiettili – Le foto

Al termine del vertice NATO tenutosi ad Ankara il 7 e 8 luglio, i leader presenti hanno ricevuto un regalo inaspettato dal presidente turco: un revolver inciso con il proprio nome, completo di munizioni e consegnato in una custodia di lusso. La consegna è avvenuta alla fine dell'incontro e le immagini del dono sono state diffuse pubblicamente. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla motivazione o al significato di questo gesto.

Alla fine del vertice nato che si è tenuto ad Ankara martedì sette e mercoledì otto luglio, i 31 capi di Stato presenti hanno ricevuto dal presidente turco Erdogan un regalo tanto strano quanto inaspettato: un revolver con inciso il proprio nome, con tanto di munizioni e impacchettato in una lussuosa custodia. La notizia è stata riportata dai principali quotidiani britannici, dopo il racconto del primo ministro, Keir Starmer, che ha ammesso di non aver portato l’arma con sé. C’è chi invece, come Giorgia Meloni, avrebbe deciso di accettare il regalo. Come riporta Il Messaggero, la premier avrebbe riportato il regalo a Roma. Secondo quanto riportato dai media, si tratterebbe di un revolver di tipo sportivo, prodotto dal principale produttore turco di armi. 🔗 Leggi su Open.online

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