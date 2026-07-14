L’appello del colonnello Paglia | Le missioni di pace all’estero vanno rafforzate; non lasciamo solo il Libano
Il tenente colonnello Paglia, ferito gravemente nel 1993 durante una missione di pace, chiede al Parlamento di rafforzare le operazioni all’estero, in particolare in Libano. Ricordando il ruolo dei militari italiani ed europei, sottolinea l'importanza di non lasciare soli i Paesi che dipendono dal sostegno internazionale. Paglia, anche ex deputato e portatore di disabilità, evidenzia la necessità di continuare a investire nelle missioni di pace.
Il tenente Colonnello Paglia, ferito gravemente durante una missione di pace nel 1993, oggi portatore di disabilità, eroe militare e in passato anche deputato, esorta il Parlamento a promuovere le missioni di pace all’estero, ricordando come tanti Paesi aspettino il sostegno dei militari italiani ed europei. Le parole di Paglia: “Le missioni non possono avere una scadenza”. “Le missioni di pace non possono avere una data di scadenza: si sa quando iniziano, non si sa quando finiscono. E tutte le volte che abbiamo abbandonato frettolosamente un Paese, alla fine l’abbiamo pagato “. Lo dichiara il Ten. Col. Gianfranco Paglia in un’intervista rilasciata a Cosmo in cui si parla del prossimo round di incontri a Roma tra delegati Israele -Libano previsti oggi e domani 16 luglio e della centralità dell’Italia nel Mediterraneo partendo dal Libano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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