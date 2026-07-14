Il tenente Colonnello Paglia, ferito gravemente durante una missione di pace nel 1993, oggi portatore di disabilità, eroe militare e in passato anche deputato, esorta il Parlamento a promuovere le missioni di pace all’estero, ricordando come tanti Paesi aspettino il sostegno dei militari italiani ed europei. Le parole di Paglia: “Le missioni non possono avere una scadenza”. “Le missioni di pace non possono avere una data di scadenza: si sa quando iniziano, non si sa quando finiscono. E tutte le volte che abbiamo abbandonato frettolosamente un Paese, alla fine l’abbiamo pagato “. Lo dichiara il Ten. Col. Gianfranco Paglia in un’intervista rilasciata a Cosmo in cui si parla del prossimo round di incontri a Roma tra delegati Israele -Libano previsti oggi e domani 16 luglio e della centralità dell’Italia nel Mediterraneo partendo dal Libano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - L’appello del colonnello Paglia: “Le missioni di pace all’estero vanno rafforzate; non lasciamo solo il Libano”

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