Papa e Catholicos insieme | l’appello per la pace in Libano
Papa e Catholicos si sono incontrati per un appello pubblico a favore della pace in Libano, un paese attraversato da tensioni e conflitti. Il Catholicos Aram I, che si trova accanto al Papa, rappresenta la Chiesa ortodossa armena. La loro presenza insieme ha attirato l’attenzione sui messaggi condivisi e sulle iniziative di dialogo tra le due comunità religiose. L’incontro si è svolto in un momento di crescente preoccupazione per la stabilità regionale, con l’obiettivo dichiarato di promuovere la cessazione delle ostilità.
? Punti chiave Chi è il Catholicos Aram I che siede accanto al Papa?. Come può l'unione tra queste due Chiese fermare la guerra?. Perché il Vaticano ha scelto proprio la lingua inglese per pregare?. Quali conseguenze avrà questo incontro sulla stabilità del Libano?.? In Breve Incontro spirituale tra Leone XIV e il Catholicos Aram I in Piazza San Pietro.. Udienza generale celebrata mercoledì 20 maggio 2026 alla vigilia di Pentecoste.. Dialogo in italiano e preghiera in inglese per le popolazioni del Libano.. Diplomazia religiosa volta a rafforzare l'unità tra le diverse confessioni cristiane.. In Piazza San Pietro, mercoledì 20 maggio 2026, il Papa Leone XIV ha rivolto un accorato appello per la pace in Libano e in tutto il Medio Oriente durante l’udienza generale celebrata alla vigilia di Pentecoste. 🔗 Leggi su Ameve.eu
VATICAN APPEAL: Pope Leo Pleads for Peace in War-Torn Lebanon and Middle East | DWS News | AK1C
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