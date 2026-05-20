Papa e Catholicos insieme | l’appello per la pace in Libano

Papa e Catholicos si sono incontrati per un appello pubblico a favore della pace in Libano, un paese attraversato da tensioni e conflitti. Il Catholicos Aram I, che si trova accanto al Papa, rappresenta la Chiesa ortodossa armena. La loro presenza insieme ha attirato l’attenzione sui messaggi condivisi e sulle iniziative di dialogo tra le due comunità religiose. L’incontro si è svolto in un momento di crescente preoccupazione per la stabilità regionale, con l’obiettivo dichiarato di promuovere la cessazione delle ostilità.

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