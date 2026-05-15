Le missioni militari all’estero scuotono la politica

Da tv2000.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sulla presenza delle forze armate in missioni internazionali ha acceso il confronto tra le forze politiche in Parlamento. Durante le sedute, sono stati discussi aspetti legati alla partecipazione militare all’estero, con interventi sia da parte della maggioranza sia dell’opposizione. Le discussioni si sono concentrate sulle modalità di coinvolgimento e sugli impegni assunti dal paese in ambito internazionale. La questione ha attirato l’attenzione di diversi esponenti politici, che hanno espresso posizioni differenti sulla partecipazione militare.

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La politica con il dibattito tra maggioranza e opposizione sulle missioni militari all’estero. Servizio di Augusto Cantelmi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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