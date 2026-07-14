L’annuncio di Trump | Nuova guerra con l’Iran sarà veloce | controlleremo Hormuz – La diretta

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno lanciato attacchi con missili e droni contro il Bahrain, segnando un’escalation nella regione. Nel frattempo, alcune fonti statunitensi riferiscono che il piano di imposizione di pedaggi sullo stretto di Hormuz, annunciato da un ex presidente, sarebbe irrealizzabile. L’ex presidente ha dichiarato che una nuova guerra con l’Iran sarà breve e che l’obiettivo è controllare lo stretto.

A Hormuz si torna a sparare. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane fanno sapere di aver sferrato attacchi con missili e droni contro il Bahrein, mentre secondo il New York Times Marco Rubio e JD Vance il piano di Donald Trump per i pedaggi sullo stretto è impossibile da attuare. Intanto almeno una dozzina di velivoli militari Usa sono stati individuati in volo al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, nel Golfo Persico e nel Golfo di Oman, e sopra l’ Arabia Saudita, dopo che il Centcom ha annunciato una nuova ondata di attacchi contro l’Iran. E gli Emirati Arabi Uniti hanno reso noto che l’Iran ha attaccato due navi nello Stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell’equipaggio e ferendone altri otto. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Trump.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump ha perso la guerra con lIran e i 14 punti dellaccordo lo dimostrano

Notizie e thread social correlati

Guerra Iran, l’annuncio di Trump: “C’è l’accordo, Hormuz sarà riaperto”. Silenzio da TeheranGli Stati Uniti hanno annunciato di aver raggiunto un accordo che prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz, ma Teheran non ha commentato.

Iran, c’è l’accordo «ampiamente negoziato». Trump: «Lo stretto di Hormuz sarà riaperto». La chiamata con Netanyahu e l’annuncio – La direttaDonald Trump ha dichiarato sui social che lo Stretto di Hormuz sarà riaperto, facendo riferimento agli accordi negoziati con l’Iran.

Temi più discussi: Trump: Colpiremo duramente stanotte e domani; Perché le azioni Battalion Oil non salgono dopo l'annuncio di Trump sull'Iran; 3 mosse di Trump che hanno scosso i mercati questa settimana; REAZIONI IMMEDIATE - Borse e obbligazioni in calo dopo l'annuncio di Trump sulla fine del protocollo d'intesa con l'Iran.

MEDIO ORIENTE I Durante un programma radiofonico, Trump ha avvertito l'Iran che gli Usa bombarderanno Pickaxe Mountain, un complesso sotterraneo di tunnel di un sito nucleare vicino a Natanz, fra le montagne a 300 km a sud di Teheran #ANSA ansa.it/ x.com

Il prezzo del petrolio negli Stati Uniti supera i 75 dollari al barile dopo che Trump ripristina il blocco dello Stretto di Hormuz sulle navi iraniane reddit

L’annuncio di Trump: Nuova guerra con l’Iran, sarà veloce: controlleremo Hormuz – La direttaA Hormuz si torna a sparare. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane fanno sapere di aver sferrato attacchi con missili e droni contro il Bahrein, mentre secondo il New York Times Marco Rubio e JD Vance il ... msn.com

Iran, l'annuncio di Trump: Accordo a un passo. Ma Teheran: lo Stretto resta sotto il nostro controlloLa riapertura graduale dello Stretto di Hormuz e l’allentamento dell’assedio americano ai porti iraniani. Un progressivo sblocco dei beni di Teheran congelati all’estero e la riduzione di alcune ... ilmessaggero.it