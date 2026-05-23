Iran c’è l’accordo ampiamente negoziato Trump | Lo stretto di Hormuz sarà riaperto La chiamata con Netanyahu e l’annuncio – La diretta

Donald Trump ha dichiarato sui social che lo Stretto di Hormuz sarà riaperto, facendo riferimento agli accordi negoziati con l’Iran. La comunicazione arriva in un momento di tensione tra le parti, con il presidente statunitense che ha anche parlato di una telefonata con il premier israeliano. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’accordo, ma si sottolinea che si tratta di un’intesa “ampiamente negoziata”.

«Lo Stretto di Hormuz verrà aperto», lo assicura Donald Trump sul suo social Truth parlando dei negoziati dell’accordo con l’Iran. «Mi trovo nello Studio Ovale della Casa Bianca – riporta il post – dove abbiamo appena avuto un’ottima conversazione telefonica con il Presidente Mohammed bin Salman Al Saud dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Zayed Al Nahyan degli Emirati Arabi Uniti, l’Emiro Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, il Primo Ministro Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim bin Jaber Al Thani e il Ministro Ali al-Thawadi del Qatar, il Maresciallo Syed Asim Munir Ahmed Shah del Pakistan, il Presidente Recep Tayyip Erdoan della Turchia, il... 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran, Trump parla di accordo ma prepara invasione di terra. Madrid chiude spazio aereo

Notizie e thread social correlati

Iran, c’è l’accordo «ampiamente negoziato». Trump: «Lo stretto di Hormuz sarà riaperto». La chiamata, buona, co anche Netanyahu – La direttaDonald Trump ha annunciato su Truth che lo Stretto di Hormuz sarà riaperto, riferendo di un accordo «ampiamente negoziato» con l’Iran.

Leggi anche: Usa-Iran, Trump chiama Netanyahu: "Negoziate le linee generali di un accordo, Hormuz sarà riaperto"

Temi più discussi: L’ultima trattativa Usa-Iran: Sul tavolo la fine della guerra. Ma l’accordo ancora non c’è; Accordo Iran-Stati Uniti, che cosa prevede la bozza e su quali punti si discute ancora; Media: annuncio accordo Usa-Iran in poche ore e subito in vigore; USA-Iran: Pressing dei Paesi del Golfo per un accordo.

Accordo o bombe. Usa-Iran trattano una tregua di 60 giorni (ma il nucleare non c'è) x.com

Quanto è probabile un accordo con l'Iran mentre Trump è ancora in carica? reddit

Accordo o bombe. Usa-Iran trattano una tregua di 60 giorni (ma il nucleare non c'è)Giornata tra pessimismo e ottimismo sulla fine del conflitto. Ci stiamo avvicinando molto alla finalizzazione di un accordo, ha detto Donald ... huffingtonpost.it

Al Arabiya: C’è la bozza di accordo tra Usa e Iran, a breve l’annuncioAl Arabiya: C'è la bozza di accordo tra Usa e Iran, a breve l'annuncio. Intesa mediata dal Pakistan , delegazione del Qatar a Teheran. tpi.it