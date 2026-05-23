Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver raggiunto un accordo che prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz, ma Teheran non ha commentato. La trattativa tra le due parti per evitare un'escalation militare si mantiene molto delicata e senza ulteriori dettagli ufficiali. Nessuna dichiarazione è arrivata dall’Iran in merito alla notizia, che riguarda un possibile riavvio delle attività nello stretto strategico.

La trattativa tra Stati Uniti e Iran per evitare una nuova escalation militare resta estremamente fragile. Dopo settimane di tensioni, attacchi indiretti e pressioni reciproche, i colloqui mediati dal Pakistan proseguono senza una vera svolta, mentre alla Casa Bianca Donald Trump avrebbe già ricevuto diversi scenari operativi nel caso in cui la diplomazia dovesse definitivamente fallire. Secondo fonti americane e iraniane, i negoziati sarebbero ancora bloccati su alcuni nodi centrali: la fine delle ostilità, il controllo sul programma nucleare iraniano, la gestione dello Stretto di Hormuz e le garanzie reciproche richieste dalle due parti. Teheran continua ad accusare Washington di avanzare “richieste eccessive”, mentre Trump starebbe valutando nuove pressioni militari ed economiche senza però chiudere completamente la porta al dialogo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra Iran, l’annuncio di Trump: “C’è l’accordo, Hormuz sarà riaperto”. Silenzio da Teheran

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Guerra in Iran, Trump ha perso il senso della realtà

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