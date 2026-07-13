Il caso Ranucci infiamma il dibattito politico e mediatico. Il conduttore di Report ha respinto con fermezza le accuse di Fratelli d’Italia, che aveva suggerito un possibile coinvolgimento dell’imprenditore Lavitola nelle inchieste trasmesse da Rai3. La polemica si concentra sulle presunte interferenze esterne e sulla trasparenza delle indagini, alimentando tensioni tra le parti coinvolte.

Lo scontro politico e mediatico attorno a Sigfrido Ranucci continua ad alimentarsi. Il conduttore di Report respinge con decisione le accuse mosse da Fratelli d’Italia, che ipotizza un’influenza dell’imprenditore Valter Lavitola su alcune inchieste della trasmissione di Rai3. Accuse che arrivano mentre proseguono le indagini della Direzione distrettuale antimafia di Roma sull’attentato ai danni del giornalista, nel quale Lavitola è indagato con accuse che dovranno essere accertate nel corso del procedimento. Intanto, la redazione di Report si è schierata al fianco del proprio conduttore, denunciando quella che considera una campagna politica volta a indebolire uno dei principali programmi di giornalismo investigativo della Rai. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Caso Ranucci, scontro politico sempre più acceso: il conduttore respinge le accuse di Fratelli d’Italia

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