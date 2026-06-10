La riforma dei medici di base si blocca, anche tra alcuni membri della maggioranza. Il provvedimento non è ancora stato ufficialmente presentato dal ministero della Salute, ma il progetto appare ormai congelato. La decisione ha suscitato reazioni di scontento tra alcuni esponenti politici, tra cui un ex commissario straordinario. La vicenda evidenzia le difficoltà nell’approvare modifiche al settore sanitario senza un accordo condiviso.

Non c’è pace per la riforma dei medici di medicina generale, di fatto ‘congelata’ anche se il provvedimento non era ancora stato presentato formalmente dal ministero della Salute. A far detonare la questione, una riunione tra gli assessori regionali alla Salute e il capo di gabinetto del ministero, Marco Mattei, dopo lo stop arrivato nei giorni scorsi all’ipotesi di procedere con un decreto legge. La netta opposizione dei sindacati medici, cui si è sommata quella di parte della maggioranza, avrebbe fatto saltare il banco. I sindacati avevano parlato di “forzatura istituzionale” anche di fronte all’ipotesi circolata lo scorso mese di introdurre le novità in due step, nella speranza di riuscire a riempire le Case di comunità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La riforma dei medici di base naufraga: stop anche da pezzi della maggioranza. Ira di Bertolaso

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