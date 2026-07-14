Un ordigno esploso davanti alla casa di un conduttore televisivo ha portato gli investigatori a indagare sulla relazione tra lui e un imprenditore, considerato il mandante dell’attentato. Tra i due si sarebbero sviluppati rapporti di amicizia, con chiamate frequenti e incontri, anche dopo l’evento. La natura della loro relazione è ora al centro delle indagini, che cercano di verificare eventuali collegamenti tra il legame personale e il tentato attacco.

La bomba all’esterno della casa di Sigfrido Ranucci a ottobre del 2025 sta portando inevitabilmente sotto i raggi X l’amicizia del conduttore di Report con l’imprenditore Valter Lavitola, che per gli inquirenti è il mandante dell’attentato. I due si conoscono nel 2019, quando Ranucci inizia a frequentare il ristorante di Lavitola a Monteverde e tra loro scatta un feeling speciale, che negli anni li porterà a sentirsi telefonicamente quasi ogni giorno, segno di un rapporto molto stretto e intenso. Anche nelle ore immediatamente successive alla notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati di Lavitola, Ranucci ha rivendicato la loro amicizia per poi però lasciarsi andare a qualche dubbio, tanto che nelle interviste (numerose) successive, l’imprenditore ha lanciato messaggi molto chiari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’amicizia nata al ristorante e le chiamate (quasi) ogni giorno: cosa si sa del rapporto tra Ranucci e Lavitola

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Il CEO disabile credeva di non avere eredi, poi due gemelli lo chiamano papà: sono uguali a lui!

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