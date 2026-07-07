Un dipendente di un ristorante è stato indagato e perquisito nell’ambito dell’inchiesta sull’attentato avvenuto lo scorso ottobre davanti all’abitazione di un giornalista. Il conduttore ha dichiarato di essere amico di Lavitola, con cui cena regolarmente ogni due settimane, e ha escluso qualsiasi coinvolgimento. Lavitola, ex giornalista ed editore, è stato messo sotto indagine.

Valter Lavitola, ex giornalista ed editore, è indagato e perquisito nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sull’attentato nell’ottobre scorso davanti all’abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. A lui viene contestata l’accusa di strage in concorso con i quattro soggetti già arrestati come esecutori materiali e con Gomes Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni ritenuto l’intermediario.L’ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell’attentato dinamitardo e alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e pc che ora verrano analizzati. L'amicizia tra Ranucci e Lavitola Eppure Sigfrido Ranucci dice al Corriere della Sera di essere molto provato da questa notizia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Ranucci: «Lavitola mandante dell'attentato contro di me? Siamo amici, mangio al suo ristorante ogni due settimane». Indagato un dipendente del locale

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La notizia che Valter Lavitola sia indagato come presunto mandante dell'attentato, avvenuto lo scorso ottobre ai danni di Sigfrido Ranucci, ha colto di sorpresa anche lo stesso conduttore di Report. In una intervista rilasciata al quotidiano 'La Repubblica', Ra x.com

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