Nell'ultima giornata del campionato saudita, l'Al Nassr ha vinto 4-1 contro il Damac, con Cristiano Ronaldo che ha segnato una doppietta. La vittoria ha portato la squadra al titolo nazionale, rompendo un lungo digiuno di successi. Inzaghi si è piazzato secondo nella classifica finale del torneo. La partita si è svolta senza ulteriori episodi significativi e ha concluso la stagione con questa affermazione.

Nella sua carriera ha vinto tantissimo, dalle cinque Champions ai 7 titoli nazionali tra Premier, Liga e Serie A, senza dimenticare i tre Palloni d'Oro e l'Europeo 2016. Ma da quando aveva firmato con l'Al Nassr, era rimasto a secco di successi. Tabù sfatato grazie al successo sul Damac (4-1 con reti di Mané al 34', Coman al 52' e doppietta di CR7) nell'ultima giornata della Saudi Pro League, che ha regalato la certezza aritmetica del decimo titolo saudita alla squadra della Capitale. Con questo successo, infatti, la squadra di Jorge Jesus ha mantenuto il vantaggio di 2 lunghezze sui rivali dell'Al Hilal, allenati di Simone Inzaghi e vincenti in casa dell'Al Fayha nell'ultimo turno (1-0 con gol di Mandash). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cristiano Ronaldo sfata il tabù: l'Al Nassr è campione d'Arabia. Inzaghi secondo

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Cristiano Ronaldo hits 961 career goals, Al Nassr move 2nd in the RSL table | Powered by Toyota

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