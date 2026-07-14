‘L’AI è la nuova elettricità’ | il nuovo libro di Francesco Kei Tudini

Secondo le statistiche, l’83,6% delle imprese italiane non utilizza l’intelligenza artificiale. Tra quelle che invece la adottano, il 60% risparmia almeno cinque ore settimanali per dipendente. Non ci sono dettagli su settori specifici o dimensioni aziendali. Il dato evidenzia una bassa diffusione dell’AI nel tessuto imprenditoriale italiano.

Secondo le statistiche, l’83,6% delle imprese italiane non usa l’intelligenza artificiale. Il 60% di quelle che la usano risparmia almeno cinque ore a settimana per dipendente. L’equivalente di un mese e mezzo di stipendio per persona. Eppure, la maggior parte dei titolari di Pmi continua a rimandare il suo utilizzo in azienda. Nel frattempo, i competitor rispondono ai clienti in trenta secondi, mandano preventivi in venti minuti, gestiscono il doppio dei lead con lo stesso team. Per tutti coloro che desiderano trasformare l’intelligenza artificiale nel motore invisibile della propria impresa ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Francesco Kei Tudini “ L’AI È LA NUOVA ELETTRICITÀ. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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