Messina la sfida digitale a scuola | nuovo libro di Francesco Pira

A Messina è stato presentato un nuovo libro scritto da un docente universitario, che analizza l'impatto delle applicazioni digitali sui giovani. Il testo affronta come le app influenzino le menti di adolescenti e preadolescenti, e si concentra sul ruolo del capitalismo digitale nel limitare le libertà dei giovani utenti. La pubblicazione si inserisce nel dibattito sulla presenza crescente della tecnologia nelle scuole e nella vita quotidiana dei più giovani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come influiscono le app sulla mente di adolescenti e preadolescenti?. Perché il capitalismo digitale minaccia la libertà dei nuovi cittadini?. Come può la scuola evitare che gli studenti si adattino passivamente?. Chi deve guidare l’educazione tra la realtà analogica e quella digitale?.? In Breve Presentazione domani 13 maggio ore 10:00 presso la GAMeC di Via XXIV Maggio 48.. Partecipazione del giornalista e scrittore Domenico Interdonato vicepresidente nazionale UCSI.. Ricerca sociologica avviata dal docente Francesco Pira nel lontano anno 1999.. Prefazione curata dal professor Pier Cesare Rivoltella dell’Università di Bologna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, la sfida digitale a scuola: nuovo libro di Francesco Pira ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Adescamento online e violenza digitale: la presentazione del nuovo libro di Gino MarchitelliCAROVIGNO - Le mura del Castello Dentice di Frasso di Carovigno si preparano a ospitare un pomeriggio dedicato al giallo. Udine: rinata la via San Francesco, nasce il nuovo polo digitale? Cosa sapere L'assessore Callari inaugura la nuova sede Insiel in via San Francesco a Udine.