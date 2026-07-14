Comunicato Stampa | Francesco Kei Tudini lancia il bestseller L' AI è la nuova elettricità
Il 14 luglio 2026, a Milano, è stato annunciato il lancio del bestseller “L'AI è la nuova elettricità” di Francesco Kei Tudini. Secondo le statistiche, l’83,6% delle imprese italiane non utilizza ancora l’intelligenza artificiale. Tra le aziende che la adottano, il 60% risparmia almeno cinque ore a settimana per dipendente.
Milano, 14.07.2026 – Secondo le statistiche, l'83,6% delle imprese italiane non usa l'intelligenza artificiale. Il 60% di quelle che la usano risparmia almeno cinque ore a settimana per dipendente. L'equivalente di un mese e mezzo di stipendio per persona. Eppure, la maggior parte dei titolari di PMI continua a rimandare il suo utilizzo in azienda. Nel frattempo, i competitor rispondono ai clienti in trenta secondi, mandano preventivi in venti minuti, gestiscono il doppio dei lead con lo stesso team. Per tutti coloro che desiderano trasformare l'intelligenza artificiale nel motore invisibile della propria impresa ma non sanno come fare, esce... 🔗 Leggi su Iltempo.it
Notizie e thread social correlati
Comunicato Stampa: Marcello Transèrici lancia il Bestseller “La Bella Novella”Un nuovo libro sta conquistando le librerie, scritto dall’autore noto per il suo stile coinvolgente.
Comunicato Stampa: Miguel A. Scordamaglia lancia il suo nuovo BestsellerUn nuovo bestseller è stato recentemente annunciato da un autore noto nel settore editoriale.
Si parla di: Comunicato Stampa: Francesco Kei Tudini lancia il bestseller L’AI è la nuova elettricità; Francesco Kei Tudini lancia il libro su come massimizzare la produttività delle PMI italiane.