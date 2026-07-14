Laghi sicuri la Guardia di Finanza sequestra cinque imbarcazioni con motori manomessi | multe per 22mila euro alle società di noleggio
Durante il fine settimana, la Guardia di finanza ha sequestrato cinque imbarcazioni con motori modificati illegalmente. Le verifiche sono state condotte dai reparti di Salò e Iseo, che hanno controllato i natanti usati per il noleggio. Sono state anche elevate multe per un totale di 22.000 euro alle società di noleggio coinvolte.
Nel corso dell’ultimo fine settimana, i militari del Servizio Navale della Guardia di finanza di Salò e di Iseo hanno eseguito dedicati controlli finalizzati a verificare l’eventuale manomissione dei motori marini installati sui natanti utilizzati per attività di locazione. In particolare, le Fiamme Gialle della Sezione Operativa Navale Lago di Garda e della Squadra Unità Navali di Iseo hanno verificato la conformità tecnica di 21 propulsori fuoribordo, installati su altrettanti natanti appartenenti a società di locazione, con potenza pari o inferiore a 40 cavalli. La legge consente di installare questi motori marini per condurre le imbarcazioni senza l'obbligo di possedere la patente. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
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