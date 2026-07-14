Durante il fine settimana, la Guardia di finanza ha sequestrato cinque imbarcazioni con motori modificati illegalmente. Le verifiche sono state condotte dai reparti di Salò e Iseo, che hanno controllato i natanti usati per il noleggio. Sono state anche elevate multe per un totale di 22.000 euro alle società di noleggio coinvolte.

Nel corso dell’ultimo fine settimana, i militari del Servizio Navale della Guardia di finanza di Salò e di Iseo hanno eseguito dedicati controlli finalizzati a verificare l’eventuale manomissione dei motori marini installati sui natanti utilizzati per attività di locazione. In particolare, le Fiamme Gialle della Sezione Operativa Navale Lago di Garda e della Squadra Unità Navali di Iseo hanno verificato la conformità tecnica di 21 propulsori fuoribordo, installati su altrettanti natanti appartenenti a società di locazione, con potenza pari o inferiore a 40 cavalli. La legge consente di installare questi motori marini per condurre le imbarcazioni senza l'obbligo di possedere la patente. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Laghi sicuri, la Guardia di Finanza sequestra cinque imbarcazioni con motori manomessi: multe per 22mila euro alle società di noleggio

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