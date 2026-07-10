La Guardia di finanza ha sequestrato 4 milioni di euro in relazione a una truffa sul Superbonus. Gli investigatori hanno scoperto che i lavori promessi non sono stati eseguiti, ma sono state emesse fatture false. Nonostante ciò, i crediti e gli incassi legati al bonus sono stati realizzati. Sono stati denunciati un imprenditore edile e un professionista della zona.

Merate (Lecco), 10 luglio 2026 – Lavori mai eseguiti, fatture false, ma crediti e incassi del Superbonus veri. Gli investigatori della Guardia di finanza della compagnia di Cernusco Lombardone hanno denunciato un imprenditore edile e un professionista entrambi del Meratese per truffa. Hanno fatturato interventi di efficientamento energetico e adeguamento antisismico per milioni di euro, incassando i relativi crediti previsti con il Superbonus 110% senza mai aver eseguito le opere o terminandole sono in parte, ma non entro i termini stabiliti. Per evitare che i soldi pubblici che non avrebbero dovuto percepire spariscano e per recuperare parte del maltolto, i finanzieri hanno loro sequestrato 4 milioni di euro tra i crediti d'imposta non ancora riscossi, disponibilità finanziarie e case anche di vacanza e terreni tra Lombardia e Liguria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Merate, truffa con gli incassi Superbonus: la guardia di finanza sequestra 4 milioni di euro

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