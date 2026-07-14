L’agenzia CENTURY21 sbarca ad Anzio e assume 9 consulenti immobiliari

L’agenzia CENTURY21 apre una nuova sede ad Anzio e assume nove consulenti immobiliari. Questa sarà la settima filiale in Italia, prevista per il 2026, e la seconda nel Lazio, dopo quella di Roma, attiva dal 2023.

Anzio, 14 luglio – CENTURY21 Italia si prepara ad aprire la settima sede del 2026 e questa volta lo fa ad Anzio, che diventa la seconda sede laziale dopo la Property di Roma, già attiva dal 2023. “Un mercato immobiliare storicamente famoso per le seconde case, ma che sta cambiando negli ultimi anni, registrando un aumento delle prime case” dice Marco Tilesi, ceo di CENTURY 21 Italia, la branch italiana del colosso USA. In vista dell’apertura nella provincia romana, CENTURY 21 Italia ha lanciato un’analisi del real estate ad Anzio. Cercasi consulenti immobiliari. Con l’apertura di questa sede, inoltre, CENTURY 21 Italia è alla ricerca di circa 9 figure professionali sul territorio da inserire come consulenti immobiliari. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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