Altea RT, azienda specializzata in soluzioni IT e partner SAP, ha avviato un nuovo programma di assunzioni. La società, precedentemente nota come Run Time Solutions, fa parte del gruppo Altea Federation. L'iniziativa riguarda l'inserimento di consulenti e professionisti nel settore IT. La notizia viene comunicata ufficialmente attraverso un comunicato in cui si annunciano le nuove opportunità di lavoro.

UN NUOVO programma di assunzioni è stato avviato da Altea RT, nuova denominazione di Run Time Solutions, azienda specializzata in soluzioni IT e gold partner Sap del gruppo Altea Federation. Il 2026 segnerà un nuovo capitolo nel proprio percorso di crescita. Una trasformazione che arriva dopo oltre 30 anni al fianco delle piccole medie imprese italiane e che oggi proietta l’azienda in una nuova fase di sviluppo strategico e tecnologico. Per supportare il piano di crescita, Altea RT annuncia un nuovo piano di inserimenti per posizioni in ambito IT e consulenziale nelle sedi di Milano e Napoli, in particolare: cinque project manager e consulenti con esperienza e seniority; sviluppatore a supporto dell’espansione e dell’ottimizzazione dei data center.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Altea RT assume consulenti e profili in IT

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Analisi mercato azionario 11.03.2026 (CVD)

Notizie correlate

Veronesi assume anche senza esperienza, profili richiesti e come candidarsiIl Gruppo Veronesi, uno dei colossi italiani del settore alimentare con marchi come Aia, Negroni e Veronesi, ha aperto una nuova campagna di...

Lidl assume con i recruiting day, i profili richiesti e come candidarsiCon l’avvicinarsi della stagione estiva, Lidl, la nota catena di supermercati discount di origine tedesca, ha aperto una nuova campagna di...