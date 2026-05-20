Agenzia delle Entrate assume 622 assistenti a tempo indeterminato | chi può fare domanda e il dettaglio da non sbagliare

Da notizieaudaci.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo bando pubblicato dall’Agenzia delle Entrate offre 622 posti di assistente a tempo indeterminato. La selezione è rivolta a candidati che desiderano entrare nella Pubblica amministrazione con un contratto stabile. Per partecipare, non basta possedere il diploma, ma sono richiesti requisiti specifici. Chi intende candidarsi deve fare attenzione alle indicazioni del bando, evitando errori che possano compromettere la domanda. La procedura rimane aperta a chi soddisfa i requisiti stabiliti e desidera intraprendere questa strada professionale.

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Pubblicato il nuovo bando per assistenti gestionali, attenzione però: non basta il diploma. Nuova opportunità di ingresso nella Pubblica amministrazione con contratto stabile. L’ Agenzia delle Entrate ha pubblicato il bando per assumere 622 assistenti gestionali a tempo indeterminato in diverse sedi italiane. Ma c’è un aspetto che sta generando molte domande tra i candidati: non si tratta di un concorso aperto a tutti. Chi può partecipare davvero al concorso. La procedura è riservata ai soggetti appartenenti alle categorie previste dall’articolo 1 della legge 681999, dedicata al diritto al lavoro delle persone con disabilità. Tra i requisiti richiesti alla data di scadenza della domanda risultano: appartenenza alle categorie previste dalla legge 681999;. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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