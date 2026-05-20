Agenzia delle Entrate assume 622 assistenti a tempo indeterminato | chi può fare domanda e il dettaglio da non sbagliare
Un nuovo bando pubblicato dall’Agenzia delle Entrate offre 622 posti di assistente a tempo indeterminato. La selezione è rivolta a candidati che desiderano entrare nella Pubblica amministrazione con un contratto stabile. Per partecipare, non basta possedere il diploma, ma sono richiesti requisiti specifici. Chi intende candidarsi deve fare attenzione alle indicazioni del bando, evitando errori che possano compromettere la domanda. La procedura rimane aperta a chi soddisfa i requisiti stabiliti e desidera intraprendere questa strada professionale.
Pubblicato il nuovo bando per assistenti gestionali, attenzione però: non basta il diploma. Nuova opportunità di ingresso nella Pubblica amministrazione con contratto stabile. L’ Agenzia delle Entrate ha pubblicato il bando per assumere 622 assistenti gestionali a tempo indeterminato in diverse sedi italiane. Ma c’è un aspetto che sta generando molte domande tra i candidati: non si tratta di un concorso aperto a tutti. Chi può partecipare davvero al concorso. La procedura è riservata ai soggetti appartenenti alle categorie previste dall’articolo 1 della legge 681999, dedicata al diritto al lavoro delle persone con disabilità. Tra i requisiti richiesti alla data di scadenza della domanda risultano: appartenenza alle categorie previste dalla legge 681999;. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Sullo stesso argomento
Offerta di lavoro, il Comune di Rosignano assume un funzionario a tempo indeterminato: requisiti e come fare domandaLa domanda dovrà essere redatta e presentata in forma esclusivamente digitale attraverso questo portale entro le 13 del 17 aprile.
Concorso per 662 assistenti all’Agenzia delle Entrate: tra i requisiti il diplomaL’Agenzia delle Entrate ha indetto un nuovo concorso pubblico finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 622 assistenti gestionali.
L'Agenzia delle Entrate assume 622 nuovi assistenti gestionali appartenenti alle categorie protette. Requisiti per l'ammissione e modalità di domanda - Pubblica Amministrazione / Pubblico, Agenzia delle Entrate x.com
L’Agenzia delle Entrate assume 622 nuovi assistenti gestionali appartenenti alle categorie protette. Requisiti per l’ammissione e modalità di domanda Per partecipare non serve la laurea, è sufficiente il diploma. Le domande di ammissione alla prova scritt facebook
Agenzia Entrate, concorso per 622 posti a tempo indeterminato per assistenti amministrativi: requisiti e come candidarsiL'Agenzia delle Entrate assume a tempo indeterminato 622 assistenti amministrativi. È stato pubblicato, nella sezione dedicata ai concorsi del sito dell’Ente, il bando ... ilgazzettino.it
Concorso Agenzia Entrate 2026: 622 posti per diplomati, riservato alle categorie protetteConcorso Agenzia Entrate 2026: selezione per 622 assistenti gestionali riservata alle categorie protette. Scadenza 17 giugno 2026. leggioggi.it