L' aeroporto di Salerno rilancia | voli smart e stop alla tassa d' imbarco
L'aeroporto di Salerno eliminerà la tassa d’imbarco di 6,5 euro per i voli in partenza. La decisione sarà inserita nella prossima legge di assestamento del bilancio. La misura mira a favorire le compagnie aeree e aumentare il numero di voli disponibili nello scalo. Non sono stati ancora annunciati dettagli sui tempi di applicazione o eventuali condizioni. La riduzione della tassa rappresenta un intervento diretto sul costo per i passeggeri.
Via la tassa d’imbarco (6,5 euro per passeggero) per i voli in partenza dall’aeroporto di Salerno. Nella prossima legge di assestamento del bilancio, la Regione Campania renderà disponibili le somme necessarie: in sostanza la Regione si sostituirà ai passeggeri in partenza nel pagamento dell’imposta (che ha vari destinatari tra cui per 0,5 euro anche i comuni di Bellizzi e Pontecagnano sedi dello scalo). Una misura - annunciata dal Mattino lo scorso gennaio - che servirà a rendere più attraente lo scalo per le compagnie aeree (Ryanair, che già vola da Salerno, ne ha fatto una battaglia per tutto il paese subordinando i suoi investimenti in alcuni scali alla presenza o meno dell’imposta) ed ampliare l’offerta di voli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Segui gli aggiornamenti su Salerno.
Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e Vallo di Diano
Notizie e thread social correlati
Aeroporto di Bologna, voli Ryanair decollano senza passeggeri: “200 persone a terra, guasto a sistema di imbarco”A causa di un guasto al sistema di accettazione e imbarco, quattro voli Ryanair sono decollati senza passeggeri all'aeroporto di Bologna.
Aeroporto Salerno, da luglio voli per Mykonos, Santorini, Ibiza e Palma di MaiorcaA partire da luglio, l’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi offrirà voli verso Mykonos, Santorini, Ibiza e Palma di Maiorca.
Temi più discussi: Aeroporto e Vie del mare: parte l’estate di Salerno; Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi, 14 luglio l'inaugurazione del nuovo Terminal di Aviazione Generale; Aeroporto Salerno: oggi viene inaugurato il nuovo Terminal; Aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, il 14 luglio si inaugura il nuovo Terminal per l'aviazione privata.
Nuovo terminal dell'Aeroporto di Salerno inaugurato in sicurezza: attivo un presidio sanitario dedicato In occasione dell'inaugurazione del nuovo terminal dell'Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi, particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza dei parte facebook
Vincenzo De Luca - L'aeroporto di Salerno ha potenzialità immense (14.07.26): pupia.tv - Vincenzo De Luca - L'aeroporto di Salerno ha potenzialità immense, ma dobbiamo saperle valorizzare. C'è il progetto di sviluppo che abbiamo come Città… dlvr.it/TTX5 x.com
Aeroporto, inaugurato nuovo Terminal di Aviazione GeneraleÈ stato inaugurato oggi il nuovo Terminal di Aviazione Generale dell’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, un investimento strategico che raff ... gazzettadisalerno.it
Aeroporto di Salerno, inaugurato il nuovo terminalStruttura costata 14 milioni e in grado di accogliere fino a un milione e mezzo di passeggeri. Aiuterà durante la chiusura di Capodichino ... rainews.it