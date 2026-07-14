L' aeroporto di Salerno rilancia | voli smart e stop alla tassa d' imbarco

Notizia in breve

L'aeroporto di Salerno eliminerà la tassa d’imbarco di 6,5 euro per i voli in partenza. La decisione sarà inserita nella prossima legge di assestamento del bilancio. La misura mira a favorire le compagnie aeree e aumentare il numero di voli disponibili nello scalo. Non sono stati ancora annunciati dettagli sui tempi di applicazione o eventuali condizioni. La riduzione della tassa rappresenta un intervento diretto sul costo per i passeggeri.