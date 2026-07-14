L' aeroporto di Salerno rilancia | voli smart e stop alla tassa d' imbarco

Da ilmattino.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'aeroporto di Salerno eliminerà la tassa d’imbarco di 6,5 euro per i voli in partenza. La decisione sarà inserita nella prossima legge di assestamento del bilancio. La misura mira a favorire le compagnie aeree e aumentare il numero di voli disponibili nello scalo. Non sono stati ancora annunciati dettagli sui tempi di applicazione o eventuali condizioni. La riduzione della tassa rappresenta un intervento diretto sul costo per i passeggeri.

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Via la tassa d’imbarco (6,5 euro per passeggero) per i voli in partenza dall’aeroporto di Salerno. Nella prossima legge di assestamento del bilancio, la Regione Campania renderà disponibili le somme necessarie: in sostanza la Regione si sostituirà ai passeggeri in partenza nel pagamento dell’imposta (che ha vari destinatari tra cui per 0,5 euro anche i comuni di Bellizzi e Pontecagnano sedi dello scalo). Una misura - annunciata dal Mattino lo scorso gennaio - che servirà a rendere più attraente lo scalo per le compagnie aeree (Ryanair, che già vola da Salerno, ne ha fatto una battaglia per tutto il paese subordinando i suoi investimenti in alcuni scali alla presenza o meno dell’imposta) ed ampliare l’offerta di voli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e Vallo di Diano

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