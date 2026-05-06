Aeroporto Salerno da luglio voli per Mykonos Santorini Ibiza e Palma di Maiorca

A partire da luglio, l’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi offrirà voli verso Mykonos, Santorini, Ibiza e Palma di Maiorca. Il terminal dedicato all’Aviazione Generale sta per essere completato, mentre sono stati rafforzati i collegamenti aerei del aeroporto. La struttura intende consolidare la propria presenza nel settore e rafforzare le connessioni con le destinazioni internazionali.

L’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi si prepara a una nuova fase di crescita. Con il Terminal Aviazione Generale ormai vicino al completamento e il rafforzamento del piano voli, lo scalo salernitano punta a consolidare il proprio ruolo strategico per il territorio. La nuova struttura, caratterizzata da linee moderne ed essenziali, prevede cinque ingressi indipendenti pensati per gestire al meglio i flussi e garantire privacy e funzionalità. Un intervento che rappresenta uno dei passaggi più significativi nel percorso di rilancio dell’aeroporto. Dal 22 maggio i voli Aeroitalia da Salerno. Accanto ai lavori infrastrutturali, prende forma anche il piano operativo.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Aeroporto Salerno, da luglio voli per Mykonos, Santorini, Ibiza e Palma di Maiorca Notizie correlate Nuove rotte dall'Aeroporto di Salerno: si vola fino a Ibiza, Mykonos, Santorini e Palma di Maiorca in estateNuove rotte internazionali per l’estate dall’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento. Palma di Maiorca blocca le navi da crociera: è per contrastare l’overtourism nei mesi estiviPalma di Maiorca ha deciso di attuare dei provvedimenti drastici per contrastare l'overtourism: ecco i nuovi limiti imposti alle navi da crociera che... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Aeroporto Salerno, da luglio voli per Mykonos, Santorini, Ibiza e Palma di Maiorca; Aeroporto Salerno: Aeroitalia scalda i motori per il lancio delle linee estive; Aeroporto di Salerno, nuove rotte e alleanze per rafforzare la crescita del territorio; Aeroporto di Salerno: dati di marzo in calo, attesa per le nuove rotte di Aeroitalia per il rilancio. Aeroporto Salerno, da luglio voli per Mykonos, Santorini, Ibiza e Palma di MaiorcaStampa Il Terminal Aviazione Generale dell’Aeroporto Costa d’Amalfi è ormai alle battute finali. Struttura moderna, linee essenziali e cinque ingressi indipendenti pensati per gestire i flussi e garan ... salernonotizie.it Aeroporto Salerno: Aeroitalia scalda i motori per il lancio delle linee estiveAeroitalia sente (già) aria di casa. La compagnia aerea che opererà dall’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento ha iniziato ad affondare realmente le sue ... ilmattino.it salernonotizie.it. . All’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento si consolida un percorso di sviluppo che passa dal dialogo con il tessuto produttivo locale e da un rafforzamento concreto della connettività video Carmine Di Giacomo salernonotizie.it - facebook.com facebook Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento: da luglio voli per Mykonos, Santorini, Ibiza e Palma di Maiorca x.com