Aeroporto di Bologna voli Ryanair decollano senza passeggeri | 200 persone a terra guasto a sistema di imbarco

A causa di un guasto al sistema di accettazione e imbarco, quattro voli Ryanair sono decollati senza passeggeri all'aeroporto di Bologna. Circa 200 persone sono rimaste a terra in attesa di riprogrammare i propri voli. La situazione ha causato disagi tra i viaggiatori, che hanno dovuto attendere ulteriori aggiornamenti e soluzioni da parte della compagnia e della gestione aeroportuale.

Un guasto al sistema di accettazione e imbarco ha causato disagi all'aeroporto di Bologna: quattro voli Ryanair sono decollati senza passeggeri e circa 200 viaggiatori sono rimasti a terra. La testimonianza: "Il volo è partito e atterrato in orario, ma lo ha fatto senza nessuno a bordo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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TERRORE SUL VOLO RYANAIR DA CATANIA: ATTERRAGGIO D'EMERGENZA A MALPENSA PER PROBLEMA AL CARRELLO

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