Ladri in una villa di via Statuto a Bergamo picchiati i tre domestici

Da ecodibergamo.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato sera, due uomini armati e con giubbotto antiproiettile sono entrati in una villa di via Statuto, a Bergamo. Hanno picchiato i tre domestici presenti, tra cui una donna di 30 anni che è finita in ospedale. L’imprenditore, che si trovava fuori, ha riferito che i malviventi hanno usato schiaffi e pugni, cercando una cassaforte che però non era presente in casa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

IL CASO. Sabato sera (11 luglio) l’irruzione di due banditi con giubbotto antiproiettile e pistola: colf trentenne in ospedale. L’imprenditore, che era fuori casa: «Schiaffi e pugni, erano molto violenti: cercavano la cassaforte che però non c’è». «Che, però, noi non abbiamo», spiega il padrone di casa, un imprenditore che accetta di raccontare l’accaduto a patto che il suo nome resti riservato: «Vivo qui da quindici anni con i miei figli, mentre nella casa attigua abitano i nostri domestici boliviani, i genitori sessantenni e il figlio trentenne: sono da sempre con noi, anche dove abitavamo prima. Sono parte della nostra famiglia e sono stati malmenati davvero pesantemente». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Segui gli aggiornamenti su Bergamo.

ladri in una villa di via statuto a bergamo picchiati i tre domestici
© Ecodibergamo.it - Ladri in una villa di via Statuto a Bergamo, picchiati i tre domestici
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Paura in villa a Bergamo, banditi fanno irruzione in casa dell'imprenditore: domestici picchiatiUna banda armata ha fatto irruzione in una villa a Bergamo, aggredendo e picchiando i domestici presenti.

Colpo in villa a Desenzano del Garda: tre ladri in bianco svaligiano l’abitazione in pieno giornoTre uomini in bianco hanno svaligiato una villetta a Desenzano del Garda nel primo pomeriggio di sabato 23 maggio.

Temi più discussi: Ladri in una villa di via Statuto a Bergamo, picchiati i tre domestici; Villa di una pensionata di Torino nel mirino dei ladri, venuti 14 volte, m'hanno fatto diventare razzista; Ladri in villa a Brembate Sopra, il racconto della proprietaria: Il mio compagno ha sparato in aria e sono fuggiti. Ma ora come si fa a dormire tranquilli?; Forte dei Marmi, ancora un colpo in villa. I proprietari stavano dormendo.

ladri in una villaLadri in una villa di via Statuto a Bergamo, picchiati i tre domesticiSabato sera (11 luglio) l’irruzione di due banditi con giubbotto antiproiettile e pistola: colf trentenne in ospedale. L’imprenditore, che era fuori casa: Schiaffi e pugni, erano molto violenti: cerc ... ecodibergamo.it

Ladri in una villa di Andrea Bocelli, colpo da mezzo milione di euro(Adnkronos) - Furto da mezzo milione di euro in une dalle ville di Andrea Bocelli. Un colpo studiato nei dettagli e messo a segno approfittando dell'assenza dei proprietari temporanei della villa. È a ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web