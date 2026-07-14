ladri in una villa di via statuto a bergamo picchiati i tre domestici

Sabato sera, due uomini armati e con giubbotto antiproiettile sono entrati in una villa di via Statuto, a Bergamo. Hanno picchiato i tre domestici presenti, tra cui una donna di 30 anni che è finita in ospedale. L’imprenditore, che si trovava fuori, ha riferito che i malviventi hanno usato schiaffi e pugni, cercando una cassaforte che però non era presente in casa.

IL CASO. Sabato sera (11 luglio) l’irruzione di due banditi con giubbotto antiproiettile e pistola: colf trentenne in ospedale. L’imprenditore, che era fuori casa: «Schiaffi e pugni, erano molto violenti: cercavano la cassaforte che però non c’è». «Che, però, noi non abbiamo», spiega il padrone di casa, un imprenditore che accetta di raccontare l’accaduto a patto che il suo nome resti riservato: «Vivo qui da quindici anni con i miei figli, mentre nella casa attigua abitano i nostri domestici boliviani, i genitori sessantenni e il figlio trentenne: sono da sempre con noi, anche dove abitavamo prima. Sono parte della nostra famiglia e sono stati malmenati davvero pesantemente». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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