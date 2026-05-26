Colpo in villa a Desenzano del Garda | tre ladri in bianco svaligiano l’abitazione in pieno giorno

Notizia in breve

Tre uomini in bianco hanno svaligiato una villetta a Desenzano del Garda nel primo pomeriggio di sabato 23 maggio. Il furto è durato pochi minuti e si è svolto in pieno giorno. I ladri sono entrati e sono riusciti a portare via oggetti di valore dall’abitazione senza apparenti ostacoli. Non ci sono ancora dettagli sulle modalità di accesso o sui beni sottratti. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’episodio.