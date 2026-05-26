Colpo in villa a Desenzano del Garda | tre ladri in bianco svaligiano l’abitazione in pieno giorno
Tre uomini in bianco hanno svaligiato una villetta a Desenzano del Garda nel primo pomeriggio di sabato 23 maggio. Il furto è durato pochi minuti e si è svolto in pieno giorno. I ladri sono entrati e sono riusciti a portare via oggetti di valore dall’abitazione senza apparenti ostacoli. Non ci sono ancora dettagli sulle modalità di accesso o sui beni sottratti. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’episodio.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un furto rapido e organizzato ha colpito una villetta a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, nella prima parte del pomeriggio di sabato 23 maggio. Tre uomini sono riusciti a introdursi nella proprietà mentre la padrona di casa si trovava all’interno dell’abitazione, prima di darsi alla fuga dopo il colpo. Secondo quanto ricostruito, i malviventi avevano un aspetto studiato nei dettagli per evitare di essere riconosciuti: guanti neri, abiti completamente bianchi, cappellino calato sul volto e mascherina chirurgica. L’ingresso nel giardino e la fuga della proprietaria. I tre ladri avrebbero scavalcato il cancello della villa, riuscendo così a introdursi nel giardino senza essere immediatamente fermati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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