L’Italia ha perso contro il Messico con il punteggio di 9-6 durante i Mondiali di lacrosse femminile di seconda divisione. Questa rappresenta la prima sconfitta della nazionale italiana nel torneo, che assegna le promozioni alla categoria superiore. La partita si è conclusa con il Messico che ha prevalso sulle italiane, che cercano di recuperare nelle prossime gare del torneo.

L’Italia è stata sconfitta dal Messico con il punteggio di 9-6 ed è incappata nella prima sconfitta ai Mondiali di lacrosse femminile (seconda divisione, in palio le promozioni alla massima categoria iridata). Dopo aver battuto in maniera nitida la Norvegia, la Polonia e Hong Kong, la nostra Nazionale ha dovuto cedere il passo alla compagine centroamericana in quello che era a tutti gli effetti uno scontro diretto per la prima posizione nel gruppo B sui prati di Breslavia (Polonia). Le azzurre si trovano così al secondo posto con tre affermazioni, alle spalle dell’imbattuto Messico (4-0) e con due successi di margine nei confronti di Hong Kong, Polonia, Svizzera, Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Lacrosse, l’Italia conosce la prima sconfitta ai Mondiali: il Messico detta legge

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