L’accogliente Spagna beffata dai migranti | migliaia di documenti falsi sanatoria boomerang per Sanchez
Nelle ultime settimane, migliaia di documenti falsi sono stati scoperti tra le pratiche di regolarizzazione in Spagna. Molti stranieri hanno presentato certificati contraffatti nel tentativo di ottenere la sanatoria promossa dal governo. Le autorità hanno riscontrato errori e irregolarità nei documenti, creando confusione e complicazioni nelle procedure di regolarizzazione. La situazione ha causato rallentamenti e problemi nell’attuazione delle politiche di immigrazione.
La beffa spagnola, potrebbe essere il titolo di un film di Pedro Almodovar sul tema dell’immigrazione. Gra ndi promesse di sanatorie, pasticci spaventosi nella regolarizzazione, soprattutto a causa dei falsi documenti presentati dagli stranieri che Sanchez intende accogliere. Quella che il governo di Pedro Sanchez aveva presentato come una delle più grandi operazioni di regolarizzazione degli immigrati rischia ora di trasformarsi in un caso esplosivo. Le verifiche avviate dalle autorità spagnole hanno infatti acceso i riflettori su un numero elevatissimo di richieste ritenute sospette, alimentando dubbi sull’efficacia dei controlli e sull’eventuale infiltrazione di reti criminali, come informa oggi Il Giornale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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