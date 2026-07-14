L’accogliente Spagna beffata dai migranti | migliaia di documenti falsi sanatoria boomerang per Sanchez

Notizia in breve

Nelle ultime settimane, migliaia di documenti falsi sono stati scoperti tra le pratiche di regolarizzazione in Spagna. Molti stranieri hanno presentato certificati contraffatti nel tentativo di ottenere la sanatoria promossa dal governo. Le autorità hanno riscontrato errori e irregolarità nei documenti, creando confusione e complicazioni nelle procedure di regolarizzazione. La situazione ha causato rallentamenti e problemi nell’attuazione delle politiche di immigrazione.