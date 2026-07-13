Flop del piano Sanchez per regolarizzare i migranti | un terzo delle domande ha documenti falsi

Il piano di regolarizzazione dei migranti avviato dal governo spagnolo ha ricevuto circa 900.000 domande, ma circa un terzo di queste contengono documenti falsi. La maggior parte delle richieste proviene da migranti provenienti dall’America Latina, Nord Africa e Europa dell’Est. Le autorità stanno verificando le domande e hanno già respinto numerosi casi per irregolarità documentali. La procedura di controllo è ancora in corso, mentre il numero di richieste presentate supera le aspettative iniziali.

Il massiccio piano straordinario di regolarizzazione dei migranti avviato dal governo spagnolo rischia di trasformarsi in un enorme boomerang per Pedro Sanchez Secondo un rapporto della Direzione Generale per l’Immigrazione e le Frontiere (Cgef), oltre un quarto delle oltre 1,2 milioni di istanze presentate avrebbe profili di grave irregolarità o risulterebbe del tutto fraudolenta. L’ipotesi degli inquirenti è che circa 400mila domande siano state inoltrate sfruttando un mercato nero di documentazione falsa gestito da organizzazioni criminali dedite al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. “Potrebbe trattarsi di una frode massiccia, perché determinati richiedenti non soddisfano i requisiti del piano”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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