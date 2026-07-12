Un terzo delle domande di regolarizzazione dei migranti presentate nel piano straordinario avviato dal governo spagnolo contiene documenti falsi. La procedura, che avrebbe dovuto regolarizzare migliaia di persone, ha evidenziato problemi significativi di autenticità dei documenti. Le autorità hanno già avviato controlli più approfonditi sui documenti presentati, mentre il numero di domande respinte cresce. La situazione solleva dubbi sull’efficacia del piano e sulla gestione delle pratiche di regolarizzazione.

Il massiccio piano straordinario di regolarizzazione dei migranti avviato dal governo spagnolo rischia di trasformarsi in un enorme boomerang per Pedro Sanchez. Secondo un rapporto della Direzione Generale per l'Immigrazione e le Frontiere (Cgef), oltre un quarto delle oltre 1,2 milioni di istanze presentate avrebbe profili di grave irregolarità o risulterebbe del tutto fraudolenta. L'ipotesi degli inquirenti è che circa 400mila domande siano state inoltrate sfruttando un mercato nero di documentazione falsa gestito da organizzazioni criminali dedite al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La polizia di frontiera ha individuato una... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Migranti.

© Ilgiornale.it - Il flop del piano di Sanchez per regolarizzare i migranti. Un terzo delle domande ha documenti falsi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Migranti, la sanatoria di Sanchez rema contro l’Ue. Ma Bruxelles ha già scelto il “modello Meloni”La Spagna ha annunciato una sanatoria per i migranti irregolari, provocando tensioni con l’Unione Europea.

Il mistero del rifugiato politico con documenti falsi, ventenne del Kuwait arrestato in aeroportoUn giovane di vent’anni proveniente dal Kuwait è stato arrestato all’aeroporto di Palermo.