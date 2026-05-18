Rischio emergenza affitti brevi a Scandicci Sereni | Va prevenuta
La sindaca di Scandicci ha dichiarato che attualmente non si tratta di un’emergenza legata agli affitti brevi, ma ha sottolineato la necessità di adottare misure preventive. La sua dichiarazione è stata rilasciata questa mattina durante un intervento a Toscana Tv. La questione degli affitti temporanei nella zona rimane sotto osservazione, con attenzione rivolta a evitare che la situazione possa peggiorare in futuro. Nessuna misura specifica è stata annunciata, ma si è parlato di un monitoraggio continuo.
Sugli affitti brevi a Scandicci “non siamo ancora di fronte a un’emergenza, ma dobbiamo prevenirla”. Lo ha dichiarato la sindaca Claudia Sereni intervenendo stamani su Toscana Tv.Sereni ha ricordato che, secondo una prima mappatura commissionata dal Comune, in città risultano circa 3.200. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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