Rischio emergenza affitti brevi a Scandicci Sereni | Va prevenuta

La sindaca di Scandicci ha dichiarato che attualmente non si tratta di un’emergenza legata agli affitti brevi, ma ha sottolineato la necessità di adottare misure preventive. La sua dichiarazione è stata rilasciata questa mattina durante un intervento a Toscana Tv. La questione degli affitti temporanei nella zona rimane sotto osservazione, con attenzione rivolta a evitare che la situazione possa peggiorare in futuro. Nessuna misura specifica è stata annunciata, ma si è parlato di un monitoraggio continuo.

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