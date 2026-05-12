Cesc Fábregas non esclude la formazione del Real Madrid | Non esiste una linea rossa
L’allenatore spagnolo ha commentato il suo futuro nel calcio, dicendo che non esclude un possibile ruolo in un grande club spagnolo. Ha anche parlato della situazione di un calciatore che potrebbe tornare in un team importante la prossima stagione. La sua intervista è stata rilasciata durante una trasmissione radiofonica. Nessuna decisione è stata ancora ufficializzata, ma sono emersi alcuni dettagli sulle possibilità future.
2026-05-12 06:16:00 Calcio italiano: Cesc Fabregas allenatore spagnolo di pop-up Mi piace ha parlato al catena COPE sul suo futuro in panchina e sulla situazione di Nico, calciatore che potrebbe tornare al Real Madrid la prossima stagione. “Ho visto un progetto, ho visto un’opportunità, non solo di finire per giocare a calcio, ma di iniziare a fare quello che cominciavo ad amare più del giocare, ovvero allenarmi”, ha spiegato Cesc Fábregas Juanma Castano nel programma “Il grande gioco di COPE” sulla sua decisione di allenare il Como, squadra promossa dalla Serie B e ora qualificata all’Europa League con opzione per la Champions League. Sono azionista della società (Como), ho visto un progetto per iniziare ad allenare, ho un contratto e sono molto tranquillo.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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