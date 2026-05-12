Cesc Fábregas non esclude la formazione del Real Madrid | Non esiste una linea rossa

L’allenatore spagnolo ha commentato il suo futuro nel calcio, dicendo che non esclude un possibile ruolo in un grande club spagnolo. Ha anche parlato della situazione di un calciatore che potrebbe tornare in un team importante la prossima stagione. La sua intervista è stata rilasciata durante una trasmissione radiofonica. Nessuna decisione è stata ancora ufficializzata, ma sono emersi alcuni dettagli sulle possibilità future.

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