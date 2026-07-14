Una nuova ondata di caldo proveniente dall’Africa sta interessando tutta la penisola, con temperature che arrivano fino a 43 gradi al Sud. Nel frattempo, al Nord, si stanno già formando i primi temporali, dovuti a un ingresso di aria fresca in quota. La fase di caldo intenso, la terza della stagione, coinvolge tutte le regioni italiane.

L ’estate sta mostrando il suo volto più severo attraverso una massiccia ondata di caldo, la terza della stagione, che ha ormai conquistato l’intera penisola. Correnti d’aria bollente, arrivate dritte dal deserto del Sahara, si sono ormai piazzate sopra il sud dell’Europa, trasformando le giornate in un test di resistenza per milioni di persone, in particolare nelle regioni del Centro-Sud e sulle isole maggiori. Non per niente la domanda che risuona ovunque, è: ma quando finirà tutto questo caldo? Non andiamo troppo veloci, l’anticiclone nord africano mostra qualche cedimento, ma ci accompagnerà ancora un po’. Caldo, quanto dura la terza ondata? Intanto il mese di giugno 2026 segna il record storico X Ondata di caldo: quando finisce la terza di caldo?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La terza fiammata africana fa bollire la penisola con picchi di 43 gradi al Sud, ma al Nord si fanno già strada i primi temporali grazie a uno spiffero di aria fresca in quota

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